Neue Männer für die Offensive: Iheb Ben-Abdallah (links) sortiert für den SV Altlüdersdorf das Mittelfeld. Er spielte zuletzt für den FV Preussen Eberswalde in der Brandenburgliga. In Erwartung des weiten Einwurfs ist Ceif Ben-Abdallah (in Lila) im Testspiel des SV Altlüdersdorf beim SV Zehdenick. Unentschieden endete dieses Duell des Landesligisten beim Brandenburgligisten aus dieser Woche. © Foto: Matthias Haack