Der frühe Vogel fängt den Wurm – so lautet ein altes Sprichwort. Nach diesem Motto hat Germania Schöneiche gehandelt. Als der Brandenburgligist in einem Beitrag der MOZ im Dezember erfuhr, dass es in der Landesklasse Süd einen jungen Stürmer gibt, der verdammt treffsicher ist, angelte er sich...