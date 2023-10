Der SV Grün-Weiß Ahrensfelde gewinnt am 6. Spieltag der Brandenburgliga mit 2:1 beim SV Zehdenick und bleibt weiterhin ungeschlagen auf Platz 2 des Klassements. Trainer Oliver Richter war die Freude nach dem 2:1-Treffer in der 91. Minute nicht anzusehen. Was in dem Moment in ihm vorging.

Es wirkte ...