Vorbildlich geackert: Lukas Karbe (in Blau) führt die Mannschaft des SV Zehdenick. Auch der über viele Monate am Kreuzband verletzte Rodger Bruse trägt die Kapitänsbinde. Er fehlte im letzten Spiel wegen eines dienstlichen Auslandseinsatzes. Fürs Teambild hielt die Mannschaft am Sonnabend sein Trikot mit der Nummer 15 in die unendlich vielen Kameras. © Foto: Matthias Haack