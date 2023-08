Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf trägt seine Heimspiele auf dem Sportplatz Waldsieversdorf aus. Nach der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Süd spielt die Mannschaft aus der Märkischen Schweiz in der Saison 2023/24 in der Brandenburgliga und hat sich in der Sommerpause mit mehreren namhaften Neuzugängen verstärkt. © Foto: Hubertus Rößler