Mit 14 Punkten und 19 erzielten Toren aus den ersten sechs Spielen führen die Fußballer des 1. FC Frankfurt weiter die Brandenburgliga an. Was macht den Absteiger aus der NOFV-Oberliga Nord in der Saison 2023/24 so stark? Und was fehlt Gegner Union Klosterfelde noch zu einem echten Spitzenteam?

Im...