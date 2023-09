Zuletzt trennten sich in der Brandenburgliga der SV Zehdenik (hier mit Quintin Schönherr am Ball) und die TSG Einheit Bernau 0:0. Für die TSG steht am Sonnabend das Barnim-Duell gegen Preussen Eberswalde an, Zehdenick muss zu Germania Schöneiche. © Foto: Roland Möller