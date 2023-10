Ein 1:1 gegen einen Mitfavoriten in der Brandenburgliga hätte dem SV Zehdenick richtig gutgetan, doch am Ende hieß es 1:2 gegen Grün-Weiß Ahrensfelde. Nach der bitteren 2:3-Auswärtspleite in der Vorwoche in Schöneiche, da führte Zehdenick sogar schon 2:0, war es nun die zweite bittere Niederl...