Es gibt kaum Fotos von Moritz Fedder nach seinem Wechsel von Joachimsthal nach Klosterfelde, fast nur dieses in der Kluft von Union. Und an diesem 2. Spieltag, dem ersten Heimspiel der Saison 2022/23, erlitt er gegen Grün-Weiß Ahrensfelde (1:4) in der 77. Minute einen Kreuzbandriss. Wird er nun nach fast einem Jahr Pause in die neue Saison einsteigen und bleibt er Klosterfelde? © Foto: Carola Voigt