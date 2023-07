In der beschaulichen 5600-Einwohner-Stadt Seelow gibt es trotz Sommerpause beim örtlichen Sportverein Victoria Seelow in diesen Tagen viel Unruhe. Der Verein hatte nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga im Vorjahr nach einer soliden Saison 2022/23 in der Brandenburgliga Platz 8 belegt.

Doch am F...