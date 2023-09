Matti Stamnitz (Mitte, in rot) von Victoria Seelow will mit seinem Team am 3. Spieltag genauso punkten, wie Erik Prüfer (links, in blau-weiß) und Kostiantyn Hramatk (rechts) vom MSV Neuruppin. Der MSV will seine Ungeschlagen-Serie fortsetzen. © Foto: Michael Benk