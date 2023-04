Am 22. Spieltag der Fußball-Brandenburgliga sind bei herrlichen Witterungsbedingungen einige Mannschaften so richtig heiß gelaufen. So kam es dann auch, dass gleich mehrere Spitzen-Teams strauchelten. Aus dem Führungsquartett holte nur Grün-Weiß Ahrensfelde einen Sieg. Zehdenick bestraft Fehler...