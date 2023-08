Heimspiel Auftaktsieger SV Zehdenick: Mit einem Dreier (3:2 bei TuS Sachsenhausen) ist der SV Zehdenick in die Saison gestartet. Nun trifft er auf jenen Verein, bei dem vorigen Saison die historische Serie mit einem Sieg begann und mit einem Sieg endete. Beide Mannschaften sind in 2023/24 in wesentlichen Bereichen verändert. Martin Siegler (in Schwarz) und Niklas Hack (in Blau am Ball) sind weiterhin dabei. © Foto: Matthias Haack