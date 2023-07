Am 15. März 2015 spielten in der NOFV-Oberliga Nord der SV Germania Schöneiche gegen den SV Altlüdersdorf (1:0). In dieser Spielszene erzielte der Schöneicher David Karlsch (Mitte) nach Zuspiel von Daniel Wahl (rechts) das 1:0. Der damalige Altlüdersdorfer (war vier Jahre lang in Altlü), der ab der kommenden Saison für Preussen Eberswalde spielen wird, konnte das Tor nicht verhindern. © Foto: Archiv: Alexander Winkler