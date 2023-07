Während man sich in München schon längst an die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon gewöhnt hat, ist das in Buckow noch ganz anders. Am Wochenende durfte sich Landesliga-Meistermannschaft von Concordia Buckow/Waldsieversdorf in das goldene Buch der Stadt eintragen und auf dem Rathausbalkon feiern...