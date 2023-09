In Erwartung des Freistoßes: Union Klosterfelde (in Blau) eilt von Sieg zu Sieg. Jetzt sind es schon vier, die auf das Konto der Barnimer um Max Grundmann (vorn) gehen. Am Sonnabend wurde TuS Sachsenhausen mit 3:1 aus dem Pokalwettbewerb geschubst. © Foto: Matthias Haack