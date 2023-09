Am 4. Spieltag der Brandenburgliga ist dreigeteilt. Er wird am Freitagabend in Seelow eröffnet. Am Sonntag um 14.30 Uhr steht das große Stadt-Derby in Oranienburg an – Vizemeister gegen Meister. Neben dem direkten Duell der beiden Oberliga-Absteiger Frankfurt gegen Neuruppin steht auch noch die ...