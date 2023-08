Mit einem Treffer nach 36 Sekunden hat Max Hühne in seinem ersten Spiel in der Fußball-Brandenburgliga für Germania Schöneiche gleich gezeigt: Mit diesem jungen Angreifer ist zu rechnen. Der 18-Jährige könnte in dieser Saison einer der Topstürmer in der höchsten Spielklasse des Fußball-Land...