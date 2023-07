Tizian Lück (rechts, hier im Zweikampf mit Seelows Willy Biering) war Anfang der Saison 2022/23 der einzige Spieler, der nach dem Abstieg aus der Oberliga beim BSC Süd blieb. Neu-Trainer Hans Oertwig fing quasi bei null an, suchte auf dem ausgedünnten Transfermarkt Spieler zusammen, die ohne große Vorbereitung in den Punktspielbetrieb der Brandenburgliga geschmissen wurden. Lange galt der BSC als Absteiger, und doch schaffte das Team, welches in der Rückrunde stark zusammenwuchs, den Klassenerhalt. © Foto: Michael Benk