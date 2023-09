Die knapp über 200 Zuschauer in der Seelower Sparkassen-Arena und fast alle Akteure auf dem Platz hatten sich am Freitagabend um kurz nach 19:45 Uhr schon auf die Halbzeitpause beim Brandenburgliga-Spiel von Victoria Seelow gegen den MSV Neuruppin eingestellt – aber eben nur fast alle.

Seelows Mittelfeldspieler Piotr Rymar hatte andere Pläne und jagte das Leder aus gut 25 Metern unhaltbar unter die Latte. Es war der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich gegen den Oberliga-Absteiger und auch wenn am Ende eine 2:4-Niederlage stand, hoffen die Seelower, dass der Treffer ihnen eine Auszeichnung bringt.

Der Treffer von Piotr Rymar ist als „Tor der Woche“ bei sporttotal.tv nominiert

Das Fußballportal sporttotal.tv, auf dem Amateurvereine ihre Spiele gegen eine Gebühr übertragen können, hat Rymars Treffer als „Tor der Woche nominiert“. In der Abstimmung, die über die Instagram-Seite von sporttotal.tv läuft, muss sich der polnische Mittelfeldspieler nun gegen zwei Konkurrenten durchsetzen.

Zu seinem Treffer wollte Rymar am Freitagabend nichts sagen, dafür sprachen sein Mitspieler Tobi Labes und Trainer Hanjo Kolm am MOZ-Mikrofon über das Traumtor. „So was macht er schon öfter“, gab Labes Einblick in die Schusskünste, die Rymar im Training zeigt. „Ich freue mich für ihn, dass er das auch Mal im Spiel umgesetzt hat.“

Das Tor und die Abstimmung auf sporttotal.tv

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Fußball Brandenburgliga Wie Victoria Seelow auch aus Niederlagen viel Mut schöpft HINTERGRUND Kolm verriet ebenfalls, dass der Treffer kein Zufall war. „Im Training macht er das manchmal auch. Uns fehlen manchmal die direkten Torchancen und er haut so was raus. Aber auch den Freistoß von Tobi Labes muss man erstmal so durchspielen durch die Mauer.“ Labes hatte mit einem direkt verwandelten Freistoß den 2:4-Endstand und das zweite Seelower Traumtor besorgt.

Rymars Treffer hatte sogar für so viel Begeisterung gesorgt, dass selbst Neuruppins Trainer Jan Kistenmacher über das Gegentor nur positive Worte fand: „Das war ein tolles Tor! Das ist etwas, was Seelow Mut machen sollte und was sie mitnehmen sollten.“

Trainer und Mitspieler im Video-Interview am MOZ-Mikrofon