Der 1. FC Köln gehört zu den Gründungsmitgliedern der Fußball-Bundesliga und hat in ganz Deutschland viele Fans. Am Samstag (1. Juli) tritt die Traditionsmannschaft der Kölner mit vielen ehemaligen Bundesliga-Spielern zu einem Freundschaftsspiel beim Müllroser SV in Brandenburg an. © Foto: Marius Becker/dpa