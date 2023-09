Die Fußball-EM der Männer findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt. Deutschland ist Gastgeber der 17. UEFA-Europameisterschaft. Das Eröffnungsspiel wird am 14. Juni 2024 in München stattfinden. Das Finale der EM 2024 wird am 14. Juli 2024 im Olympiastadion Berlin ausgetragen. Deutschland ist nach 1988 zum zweiten Mal Gastgeber der Fußball-EM. Damals gewannen die Niederlande gegen die ehemalige Sowjetunion 2:0. Für die EM 2024 in Deutschland startet bald der Ticket-Verkauf. Hier gibt es eine Übersicht.

Tickets kaufen

Spielorte

Termine

Tickets kaufen für die Fußball-EM 2024

Wo : Tickets für die EM können über eine Plattform der UEFA (Union of European Football Associations) gekauft werden.

: Tickets für die EM können über eine Plattform der UEFA (Union of European Football Associations) gekauft werden. Für welche Spiele: Die Tickets für die Gruppenphase werden vom 3. bis 26. Oktober 2023 mittels Losverfahren zugeteilt. Da die Gruppen noch nicht ausgelost sind, können Interessierte sich nur auf Spielort und -zeit bewerben. Für Deutschland gilt eine Ausnahme und ist als „A1“ im Spielplan gesetzt. Deutschland wird im Eröffnungsspiel in München antreten. Nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember 2023 beginnt eine weitere Verkaufsphase. Dann sind die EM-Tickets voraussichtlich auch über Fußballverbände erhältlich.

Wie : Man braucht einen Account auf den offiziellen Seiten der UEFA. Dort kann man maximal vier Tickets kaufen. Es gibt keine Stehplätze. Die EM-Tickets sind nur personalisiert und digital erhältlich. Es wird nur die Person, die auf dem Ticket steht, ins Stadion gelassen.

: Man braucht einen Account auf den offiziellen Seiten der UEFA. Dort kann man maximal vier Tickets kaufen. Es gibt keine Stehplätze. Die EM-Tickets sind nur personalisiert und digital erhältlich. Es wird nur die Person, die auf dem Ticket steht, ins Stadion gelassen. Preis : Günstige EM-Tickets bekommt man ab 30 Euro. Das sind Tickets für die Bereiche hinter den Toren. Für das Finale auf der Haupttribüne oder auf den Gegengeraden bezahlt man bis zu 1.000 Euro, in späteren Verkaufsphasen bis zu 2.000 Euro. Es können schon jetzt „Hospitality Tickets“ für die EM 2024 erworben werden. Für die Gruppenspiele kosten Hospitality Tickets 1.250 Euro und mehr. Wer ein Hospitality-Ticket kauft, kann sich auf Wein, Bier, Streetfood-Snacks und auf eine „Club Lounge Atmosphäre“ freuen.

: Günstige EM-Tickets bekommt man ab 30 Euro. Das sind Tickets für die Bereiche hinter den Toren. Für das Finale auf der Haupttribüne oder auf den Gegengeraden bezahlt man bis zu 1.000 Euro, in späteren Verkaufsphasen bis zu 2.000 Euro. Es können schon jetzt „Hospitality Tickets“ für die EM 2024 erworben werden. Für die Gruppenspiele kosten Hospitality Tickets 1.250 Euro und mehr. Wer ein Hospitality-Ticket kauft, kann sich auf Wein, Bier, Streetfood-Snacks und auf eine „Club Lounge Atmosphäre“ freuen. Kein Ticket bekommen: Wer im Losverfahren kein Glück hatte, kann es in den nächsten Verkaufsphasen für EM-Tickets noch einmal probieren. Das sagt Rico Dulinski von der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB).

Spielorte der Fußball-EM 2024

Berlin: Olympiastadion Berlin (Fassungsvermögen: 70 000)

Köln: Köln Stadion (47 000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66 000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47 000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48 000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50 000)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50 000)

Leipzig: Leipzig Stadion (42 000)

München: München Fußball Arena (67 000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54 000)

Termine der Fußball-EM 2024

EM-Qualifikation 2024

Gruppenphase Spieltage: 23. März bis 21. November 2023

Play-offs Halbfinale: 21. März 2024

Play-offs Finale: 26. März 2024

Spielplan

Spieltage: 14. Juni bis 14. Juli 2024

Den Spielplan der EM 2024 gibt es Download am Ende dieser Seite.

Die Endrunde der EM 2024 in Deutschland