Für die 113 Mannschaften, die im Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) in der neuen Saison um Punkte kämpfen werden, hat der Verbandsspielausschuss jetzt die Ansetzungen bekannt gegeben. Zwar starten die Brandenburgliga, Landesliga und Landesklasse gemeinsam am 19. August. Doch variieren die letzten Spieltage in den drei Spielebenen. Der Grund dafür liegt im Spielplan, der für die Brandenburgliga nicht 30, sondern 34 Spieltage umfasst. Zwei zusätzliche Spieltage sind im Herbst integriert, zwei in der Rückrunde – die Entscheidungen in der Eliteliga fallen spätestens am 22. Juni. In der Landesliga und den Landesklasse-Staffeln ist der finale Spieltag auf den 15. Juni datiert.

Vorrunde Landespokal am 26. August

Der zweite Wettbewerb der neuen Spielserie startet am 26. August. Das ist die Vorrunde im Landespokal, an dem nicht alle FLB-Teams teilnehmen. Die erste Runde mit allen ist auf den 9. September terminiert. Weitere Termine sind der 3. Oktober, 31. Oktober, 18. November sowie das Halbfinale am 23. März und das Endspiel am 25. Mai.

Die jeweils ersten beiden Spieltage in den sieben FLB-Staffeln:

Brandenburgliga

Das vermeintlich zuschauerträchtigste Match zwischen Landesmeister TuS Sachsenhausen und Vizemeister Oranienburger FC Eintracht ist auf den 23. September angesetzt. Weil es als Zuschauermagnet gilt, zeichnet sich eine Verschiebung ab. Gastgeber in der Hinrunde ist der Vizemeister OFC.

19. August

Ahrensfelde - Werder

Sachsenhausen - Zehdenick

MSV Neuruppin - Eberswalde

Fortuna Babelsberg - Seelow

Buckow - Oranienburg

BSC Süd - Frankfurt

Lübben - Bernau

Klosterfelde - Schöneiche

spielfrei: Petershagen

2. September

Frankfurt - Buckow

Oranienburg - Fortuna Babelsberg

Seelow - MSV Neuruppin

Eberswalde - Sachsenhausen

Zehdenick - Klosterfelde

Schöneiche - Lübben

Bernau - Ahrensfelde

Werder - Petershagen

spielfrei: BSC Süd

Landesliga Nord

19. August

Hennigsdorf - Schwedt

Zepernick - Stahl Brandenburg

Blau-Gelb Falkensee - Michendorf

Glienicke - FSV Babelsberg

Altlüdersdorf - Alt Ruppin

Birkenwerder - Falkensee-Finkenkrug

Bernau - Trebbin

Neustadt - Templin

2. September

Trebbin - Birkenwerder

Falkensee-Finkenkrug - Altlüdersdorf

Alt Ruppin - Glienicke

FSV Babelsberg - Blau-Gelb Falkensee

Michendorf - Zepernick

Stahl Brandenburg - Neustadt

Templin - Hennigsdorf

Schwedt - Bernau

Landesliga Süd

19. August

Peitz - Ströbitz

Krieschow II - Döbern

Guben - Eisenhüttenstadt

Erkner - Großziethen

Wernsdorf - Fürstenwalde II

Wildau - Miersdorf

Luckenwalde II - Hohenleipisch

BSC Preussen - Senftenberg

2. September

Hohenleipisch - Wildau

Miersdorf - Wernsdorf

Fürstenwalde II - Erkner

Großziethen - Guben

Eisenhüttenstadt - Krieschow II

Döbern - BSC Preussen

Senftenberg - Peitz

Ströbitz - Luckenwalde II

Landesklasse West

19. August

Bornim - Nauen

Blumenthal - Premnitz

Union Neuruppin - Schenkenberg

Pritzwalk - Wittstock

Wittenberge - MSV Neuruppin II

Saarmund - Perleberg

Lok Potsdam - Golm

Brieselang - Babelsberg II

2. September

Golm - Saamund

Perleberg - Wittenberge

MSV Neuruppin II - Pritzwalk

Wittstock - Union Neuruppin

Schenkenberg - Blumenthal

Premnitz - Brieselang

Babelsberg II - Bornim

Nauen - Lok Potsdam

Landesklasse Nord

19. August

Ahrensfelde II - Strausberg

Sachsenhausen II - Joachimsthal

Prenzlau - Oberkrämer

Wandlitz - Britz

Wriezen - Gramzow

Altlandsberg - Oranienburg II

Angermünde - Velten

Schönow - Gartz

2. September

Velten - Altlandsberg

Oranienburg II - Wriezen

Gramzow - Wandlitz

Britz - Prenzlau

Oberkrämer - Sachsenhausen II

Joachimsthal - Schönow

Gartz - Ahrensfelde II

Strausberg - Angermünde

Landesklasse Ost

19. August

Markendorf - Müllrose

Niederlehme - Dahlewitz

Fürstenwalde - K. Wusterhausen

Briesen - Müncheberg

Eisenhüttenstadt - Guben-Nord

FSV Admira - Teltow

Zossen - Wünsdorf

Bestensee - Wiesenau

2. September

Wünsdorf - FSV Admira

Teltow - Eisenhüttenstadt

Guben-Nord - Briesen

Müncheberg - Fürstenwalde

K. Wusterhausen - Niederlehme

Dahlewitz - Bestensee

Wiesenau - Markendorf

Müllrose - Zossen

Landesklasse Süd

19. August

Peickwitz - Schlieben

Spremberger SV - Saspow

Kunersdorf - Ortrand

Herzberg - Bad Liebenwerda

Burg - Kolkwitz

Altdöbern - SC Spremberg

Lauchhammer - Groß Gaglow

Lübben II - Friedersdorf

2. September

Groß Gaglow - Altdöbern

SC Spremberg - Burg

Kolkwitz - Herzberg

Bad Liebenwerda - Kunersdorf

Ortrand - Spremberger SV

Saspow - Lübben II

Friedersdorf - Peickwitz

Schlieben - Lauchhammer