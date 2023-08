In Frühform: Setzt John Lormis (am Ball) zu den Flankenläufen an oder zieht er mehrere Gegenspieler mit Dribblings auf sich, wird es gefährlich. Dass er mehreren Operationen am Kreuzband in seiner Vita zu stehen hat, fällt nicht mehr auf. Er gehört „natürlich zum SV Zehdenick“, der in der Brandenburgliga ab 19. August wieder um Punkte kämpfen wird. © Foto: Matthias Haack