Der Fußball in Brandenburg wird von einem Skandal erschüttert. So kam es Mitte Juni 2023 in einem Nachwuchsspiel in Ostbrandenburg zu einem Eklat. Ein Trainer der Gäste-Mannschaft (Namen und Vereine sind der Redaktion bekannt) hat die Trainerin der Gastgeber mit folgenden Worten beleidigt und ihr...