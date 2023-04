Am Pfingstsonnabend werden im Fußballkreis Oberhavel/Barnim die Endspiele im Kreispokal ausgetragen. Während sich bei den Frauen die Mannschaften von Lok Eberswalde und der SpG Wanddlitz/Basdorf gegenüberstehen, kommt es bei den Männern zum Aufeinandertreffen zwischen der zweiten Mannschaft des Oranienburger FC Eintracht und der SG Einheit Zepernick.

Und nun steht auch fest, wo die Final-Partien steigen werden. „Austragungsort wird in diesem Jahr Ahrensfelde sein“, sagt Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises. „Wir waren am 19. April dort vor Ort und haben mit den Verantwortlichen des Vereins gesprochen. Sie haben sich dort sehr gut präsentiert und vorgestellt. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass es eine gute Lösung ist. Sportanlage, Zu- und Abfahrtswege, Parkplätze – alles passt.“

Das Kleinfeld-Endspiel der Frauen wird um 13 Uhr angepfiffen. „Lok Eberswalde hat den hohen Favoriten aus Velten rausgeschmissen. Das war nicht zu erwarten“, sagt Reichert, der für das Duell mit Wandlitz/Basdorf nun „keine Vorhersage treffen“ will.

Aähnlich verfährt der Kreis-Chef mit dem Finale der Männer (15 Uhr). Zwar dominiere Zepernick derzeit die Landesklasse Nord. „Im Kreispokal hat sich das in dieser Saison aber noch nicht so widergespiegelt. Ich erwarte gegen Oranienburg II ein spannendes Spiel“, so Reichert, der auf 800 bis 1000 Zuschauer hofft. „Am Pfingstsamstag, 27. Mai, sind auch keine weiteren Spiele.“