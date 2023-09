Das Programm „Aktion Fußballhelden“ steht für Anerkennung und Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement im deutschen Fußball. Die Bewerbungsphase hat begonnen, sie läuft bis zum 31. Oktober 2023. Der Förderpreis richtet sich an engagierte junge Menschen, die sich besonders im Bereich des Kinder- und Jugendfußballs oder als Schiedsrichter engagieren.

Dieter Dünnbier, der Landesehrenamtsbeauftragte des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB), sagt: „Das Programm ist eine großartige Möglichkeit, das ehrenamtliche Engagement im deutschen Fußball zu würdigen und zu unterstützen. Im FLB sind wir uns bewusst, dass unsere Vereine und der gesamte Fußballsport ohne die Hingabe und den Einsatz unserer engagierten Mitglieder nicht existieren könnten.

Die Aktion ist eine wunderbare Chance, diejenigen zu ehren, die sich besonders im Kinder- und Jugendfußball oder als Schiedsrichter hervortun. Wir ermutigen alle jungen Menschen, die diese Kriterien erfüllen, sich für die Aktion zu bewerben und ihre Leidenschaft für den Fußball weiterzugeben. Gemeinsam können wir das Ehrenamt stärken und die Zukunft unseres Sports gestalten.“

Herausragende Leistungen werden gewürdigt

Seit 2016 vergibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Auszeichnung „Fußballhelden“. Im aktuellen „Jahr der Schiedsrichter“ haben nicht nur Jugendleiterinnen und Trainerinnen von Kinder- oder Jugendmannschaften die Möglichkeit, Kandidaten für diesen Preis vorzuschlagen, sondern auch junge Schiedsrichter.

Um teilzunehmen, müssen die vorgeschlagenen Personen herausragende Leistungen in mindestens einem der letzten drei Jahre erbracht haben und während der Saison 2023/2024 aktiv im Ehrenamt tätig sein. Zudem müssen die Kandidaten unter 30 Jahre alt sein, mit einem Geburtsdatum zwischen dem 01.01.1993 und dem 31.08.2006.

Die Gewinner dürfen sich auf eine einzigartige Belohnung freuen: Der DFB und der Kooperationspartner KOMM MIT laden die 264 Fußballheldinnen aus den 21 Fußballverbänden zu einer fünftägigen Bildungsreise nach Santa Susanna in der Nähe von Barcelona ein. Dort erwarten sie theoretische und praktische Lerninhalte.

Die Teilnahme an dieser Reise berechtigt außerdem zur Verlängerung der eigenen Trainer-B- oder C-Lizenz sowie der Vereinsmanager-C-Lizenz. Darüber hinaus winken in diesem Jahr Punkte und attraktive Prämien für Vereine, die sich am DFB-Punktespiel beteiligen.

Die Teilnehmer aus Brandenburg:

Elisa Schmidt/SV Eintracht Bötzow, Fußballkreis (FK) Oberhavel/Barnim

Florian Rösler/1. SV Oberkrämer, FK Oberhavel/Barnim

Marvin Ebert/SV Eintracht Göritz, FK Uckermark

Max Krohn/TUS Dallmin, FK Prignitz/Ruppin

Max Pohl/Traktor Laubsdorf, FK Niederlausitz

Felix Zöllner/SV Preußen Elsterwerda, FK Südbrandenburg

Max Rosengart/SG Grün-Weiß Lindenberg, FK Ostbrandenburg

Maximilian Steller/SV Falkensee-Finkenkrug, FK Havelland

Dennis Stielow/FSV Admira, FK Dahme/Fläming

Hier geht es zur Bewerbung: www.fussball.de/fussballhelden