Werder schraubt an seinem Kader: Von vermutlich „fünf, sechs Neuen“ spricht Vereinschef Klaus-Dieter Bartsch. Gekämpft wurde um Simon Albrecht, in dieser Szene am Ball gegen den SV Altlüdersdorf mit Kapitän Yildirim Kaan Bektas. Auch andere Schlüsselspieler bleiben. © Foto: Matthias Haack