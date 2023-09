Am Sonntag war Derby-Zeit in Prenzlau. Nach dem Aufstieg in die Landesklasse Nord trafen erstmals wieder der FSV Rot-Weiß und der VfB Gramzow aufeinander – beide gingen ungeschlagen in diese Partie, Prenzlau mit sechs Zählern, Gramzow mit vier Punkten. Für Spannung war also gesorgt. 702 Zuschau...