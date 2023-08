Die Zehenspitze eher am Ball: Mikolay Midzio vom SV Zehdenick (in Rot) bekam eine Sekunde nach dieser Aktion einen Elfmeter zugesprochen. Doch Marcin Krystek verfehlte den Kasten des SV Altlüdersdorf, in dem diesmal Patrik Zilahi stand. Dem neu aufgestellten SVA mit den Zugängen Iheb Ben-Abdallah (links), Kelvin Adomah und Pawel Krzywicki (rechts) gelang ein 1:1 im Testspiel. © Foto: Matthias Haack