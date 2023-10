Luca Grabarek, Torschützenkönig der letzten Landesklasse-Saison (39 Tore), ist auch nach dem Aufstieg in der Landesliga in dieser Saison torgefährlich, steht bei derzeit sechs Saisontreffern auf Platz 4 – die drei Führenden haben jeweils sieben Tore auf ihrem Konto. In Trebbin ist Grabarek und seinen Teamkollegen kein Treffer geglückt. © Foto: Edgar Nemschok