Der FSV Bernau hat das Testspiel zweier Landesligisten gegen den FV Erkner mit 0:1 verloren. Für Trainer Robert Pocrnic ist klar, woran es gelegen hat. Im Gespräch am Spielfeldrand spricht er über seine Ziele, was ihm am Training wichtig ist und warum er sich über Nachwuchsleistungszentren massi...