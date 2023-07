Begehrte Trophäe: Die Meister Fußball-Landesliga Nord und Süd erhalten nicht nur einen Siegerpokal, sondern steigen in die Brandenburgliga auf. In der Saison 2022/23 gelang dies in der Süd-Staffel dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, der anschließend feuchtfröhlich feierte. In der Landesliga Nord machte Fortuna Babelsberg das Rennen. Welche Vereine folgen im nächsten Jahr? © Foto: Hubertus Rößler