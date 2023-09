Der 1. FC Frankfurt aus der Brandenburgliga hat in der 1. Runde des Fußball-Landespokals gegen den FSV Luckenwalde aus der Regionalliga mit 0:5 verloren. Frankfurts Torhüter Dominik Müller kommt in dieser Szene vor Luckenwaldes Edgar Kaizer und Mitspieler Sebastian Lawrenz an den Ball. © Foto: Michael Benk