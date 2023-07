Titelverteidiger Energie Cottbus startet in der 1. Runde des Fußball-Landespokals Brandenburg beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt aus der Landesklasse Ost oder Brandenburgliga-Aufsteiger Fortuna Babelsberg. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Geschäftsstelle des Fußball-Landesverbandes Brand...