Auslosung Fußball-Landespokal Brandenburg

Fußball-Landespokal Brandenburg Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 14 Uhr

Mittwoch, 14 Uhr Ort: Geschäftsstelle des Fußball-Landesverbandes Brandenburg in Cottbus

Energie Cottbus hat sich in der ersten Runde souverän mit 5:0 bei Brandenburgligist Fortuna Babelsberg durchgesetzt. Titelverteidigerhat sich in der ersten Runde souverän mit 5:0 bei Brandenburgligistdurchgesetzt. Andere Favoriten taten sich schwerer, mancher ist gar bei Außenseitern gestürzt . So sind in der 2. Runde noch Teams von der Regionalliga bis zu den Landesklassen vertreten.

Aus dem NOFV-Bereich, sprich den beiden Oberligen und der Regionalliga sind neben dem FC Energie der SV Babelsberg, der FSV Luckenwalde (beide Regionalliga) sowie der VfB Krieschow, Ludwigsfelder FC, RSV Eintracht, FSV Union Fürstenwalde und Optik Rathenow (alle Oberliga) dabei.

Auslosung des Fußball-Landespokals Brandenburg 2023/24

Am Mittwoch (13. September) wird die zweite Runde mit 32 Teams ausgelost. Es wird also auch ermittelt, welche Mannschaft das zuschauerträchtige Prestigeduell mit dem FC Energie Cottbus oder einem der anderen höherklassigen Mitfavoriten auf den Titel zugelost bekommt.

Liveticker von der Auslosung im Landespokal Brandenburg 2023/24

Teilnehmer am Fußball-Landespokal Brandenburg 2023/24

Insgesamt 32 Mannschaften sind dabei – das Teilnehmerfeld reicht über fünf Ligen von der Regionalliga Nordost bis in die Landesklassen. Nicht mit im Wettbewerb sind die Zweit-Vertretungen. 16 Partien stehen in der 2. Hauptrunde an.

Modus der Auslosung für die zweite Runde

Während die Vorrunde und 1. Hauptrunde noch nach regionalen Gesichtspunkten gelost wurde, fällt diese Beschränkung zur 2. Runde weg. Duelle über ganz Brandenburg sind damit möglich, im extremsten Fall auch eine Reise aus den nördlichsten Regionen bis ganz in den Süden. Der MSV Neuruppin (Brandenburgliga) und der SV Döbern (Landesliga Süd) liegen beispielsweise 190 Kilometer Luftlinie und knapp drei Stunden Autofahrt auseinander. Gelost wird aus einem Topf, folglich können beispielsweise auch zwei Regionalligisten aufeinandertreffen. Unterklassige Teams genießen weiterhin Heimrecht. Treffen zwei Teams der gleichen Ligaebene aufeinander, hat die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht.

Spieltermine im Fußball-Landespokal Brandenburg 2023/24

Die 2. Runde wird am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gespielt. Das Achtelfinale ist auf den 31. Oktober terminiert. Das Viertelfinale soll am 18. November ausgespielt werden, sodass über den Jahreswechsel nur noch vier Mannschaften im Rennen sein werden. Weiter geht es am 23. März mit dem Halbfinale. Das Finale ist für den 25. Mai 2024 vorgesehen.

Die Spiele der ersten Runde im Überblick