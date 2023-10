Am Achtelfinale vorbeigerutscht: TSG Einheit Bernau mit Lukas Rantz (in Gelb, am Ball) gegen Luca Krüsemann (r.) verpasste in dieser Saison den nächsten Schritt. Dem RSV Eintracht aus Stahnsdorf gelang ein 2:1-Sieg auf dem Kunstrasenplatz der TSG. In der 2. Hauptrunde foppten viele Kleine den Großen. © Foto: Carola Voigt