In der 1. Runde des Landespokals hat Brandenburgligist Oranienburger FC Eintracht den Gastgeber SV Blau-Gelb Falkensee (Landesliga) in der Verlängerung mit 2:1 bezwungen. Doch ein Fakt taucht auf, der den Einzug in die 2. Runde verhindern könnte. Eine Entscheidung des Sportgerichts muss nun schnel...