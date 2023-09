Kommt der Oranienburger FC Eintracht mit einem blauen Auge davon? Der Vizemeister der beiden vergangenen Spielzeiten in der Fußball-Brandenburgliga hatte in der 1. Runde des Landespokals am 9. September zwar bei Landesliga-Aufsteiger Blau-Gelb Falkensee in der Verlängerung 2:1 gewonnen. Allerdings...