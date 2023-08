Das, was sich beim FV Eintracht Wandlitz abspielte, fällt klar in die Kategorie: „Glückliches Trainerhändchen“ oder auch „Der Coach wechselt den Erfolg ein“. Die TSG Einheit Bernau zog am Sonnabend gegen Wandlitz zwar in die erste Hauptrunde des Landespokals ein. Aber es bedurfte eines So...