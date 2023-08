Der Ball rollt wieder in der Brandenburgliga: Im ersten Spiel der vorigen Saison überraschte Germania Schöneiche die Seelower. Felix Wiedenhöft (in Weiß, hier gegen SV Altlüdersdorf) traf beim 6:0 viermal. Am Freitag geht es für den Herbstmeister zur SG Union Klosterfelde. © Foto: Matthias Haack