Marcel Georgi (links) vom 1. FC Frankfurt versucht den dreifachen Torschützen Colin Raak vom VfB Krieschow vom Ball zu trennen. Die Frankfurter verloren das erste Testspiel in Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Fußball-Brandenburgliga am Ende deutlich mit 0:4. © Foto: Frank Hammerschmidt