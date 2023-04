Die Nachricht am Dienstagnachmittag (25. April) kam überraschend: Der FSV Union Fürstenwalde und Trainer Kenny Verhoene gehen ab der kommenden Saison getrennte Wege. Der 50-Jährige hatte das Amt im November 2021 übernommen, konnte den Abstieg aus der Regionalliga Nordost in die NOFV-Oberliga Nor...