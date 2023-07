Alle wichtigen Transfers und Gerüchte aus Brandenburg

Bewegung bei Spielern und Trainern von Regionalliga bis Landesklasse

Das Transferfenster öffnet am 1. Juli 2023

öffnet am Alle Transfers der Brandenburgliga auf einen Blick finden Sie hier

Transfers in Brandenburg – Der Zeitplan

Am 1. Juli 2023 öffnet das Fenster für Transfers in Brandenburg. Bis zum 31. August können Spieler wechseln, erste Transfers, beendete Karrieren, Vertragsverlängerungen und Trainerwechsel stehen aber bereits jetzt fest.

Transfers und News aus Brandenburg – aktuelle Infos auf einen Blick

Bei der TSG Einheit Bernau geht nach fünf Spieler-Verlusten nun wieder die Sonne auf

Germania Schöneiche holt ein weiteres Quartett

Vizemeister Oranienburger FC Eintracht vermeldet den zweiten Neuen

Der SV Grün Weiß Ahrensfelde verliert acht Spieler.

Petershagen-Eggersdorf bekommt zwei heiß umworbene Spieler

Vier Neuzugänge für den FSV Optik Rathenow

Der Oberligaabsteiger aus Neuruppin verabschiedet sich von einer kompletten Mannschaft: zwölf Spieler gehen.

Die erste Neuverpflichtung des Oranienburger FC Eintracht

Ein Quartett verlässt den Brandenburgligisten TSG Einheit Bernau

Zwei Neuzugänge beim SV Döbern in der Landesliga Süd

Verlängerungen bei Landesligist BSG Stahl Brandenburg

Ingo Nachtigall kehrt zum FSV Lu ckenwalde II zurück

Storkower SC holt Stürmer von Pneumant Fürstenwalde

Hauptsponsor verlässt Grün-Weiß Lübben

FSV Luckenwalde verkündet Transfer von Jonas Böhmert

Kapitän und Ex-Cottbuser Jeremy Postelt verlässt Union Fürstenwalde

SG Groß Gaglow holt Offensivmann Maximilian Kummer aus der Jugend von Energie Cottbus

6. Juli

Brandenburgliga: TSG Einheit Bernau verkündet nach Abgängen nun Neuverpflichtungen

Nach dem herben Schlag von fünf Abgängen präsentiert die TSG seine ersten Neuverpflichtungen

Brandenburgliga: Germania Schöneiche rüstet weiter auf

Nachdem die ersten vier neuen Spieler bereits vor Kurzem vorgestellt wurden (Leeroy-Life Leffke (VSG Altglienicke II), Leon Alfer, Niclas Martins, Robert Szczegula (alle FV Erkner), stehen ab sofort vier weitere neue Namen im Kader: Alexander Sandt ist Torwart und kommt vom BSV Eintracht Mahlsdorf II, ebenso Henrik Markhoff, der im Oberliga-Team von Mahlsdorf spielte. Mit John Döring und Max Hühne kommen zwei Kicker vom FC Lauchhammer). Der erst 18-jährige Hühne überzeugte in der Saison 22/23 in der Landesklasse-Mannschaft mit 39 Toren in 29 Spielen.

Brandenburgliga: Der zweite Neue für Vizemeister Oranienburg

Der Oranienburger FC Eintacht vermeldet mit Ole Ludwig einen 19-jährigen Zugang , von welchem er sich sportlich einiges verspricht. Ole Ludwig wird vom Landesligisten Schwarz-Rot Neustadt nach Oranienburg wechseln.

Brandenburgliga: Acht Mann sind weg bei Grün-Weiß Ahrensfelde

Der SV Grün-Weiß Ahrensfelde verzeichnet acht Abgänge . Nun ist auch klar, wo sie hinwechseln werden und wie ihre Zukunft aussieht: Marcel Schlee (Einheit Bernau), Nick Meißner (eigene 2. Mannschaft), Julian Hentschel (sportliche Auszeit), Hagen Opitz (eigene 2. Mannschaft), Steven Knörnschild (sportliche Auszeit), Sebastian Simon (Fortuna Biesdorf), Dominic Gesierich (eigene zweite Mannschaft), Norman Flach (Karriereende). Und auch beim Thema Neuzugänge tut sich etwas, wenngleich diesbezüglich eine offizielle Bestätigung des Vereins noch aussteht.

Brandenburgliga: Petershagen bekommt zwei heiß umworbene Spieler

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf reagiert auf die Verluste mit einem Wunschspieler: Mit Lucas Lindemann kommt einer, der als Junior für die Bundesliga-Elf des 1. FC Union Berlin kickte. Nun ist auch der Wechsel von William Dittrich (Union Klosterfelde) unter Dach und Fach, der auch andere Angebote hatte.

Oberliga: Vier Neuzugänge für den FSV Optik Rathenow

Im besten Fußballalter ist Abdulkadir Beyazit. Der 26-jährige Mittelstürmer bringt die Erfahrung von 97 Regionalligaspielen für Viktoria 89, Babelsberg 03, Energie Cottbus und den Berliner AK mit. In der letzten Saison kickte er für den CFC Hertha 06.

Wohl jeder Fan kennt den Ex-Bundesligisten Wattenscheid 09. Aber wer kennt SW Wattenscheid 08? Von dort, aus der Landesliga Westfalen, wechselt Philippe Daniel Tchienguin Touko an den Vogelgesang. Der Verteidiger mit dem langen Namen wurde vor wenigen Tagen 23 Jahre jung.

Joshua Bateman stammt aus Zella-Mehlis und verbrachte seine Fußballjugend bei RW Erfurt, wo er zuletzt in der U 19 zum Einsatz kam.

Erinnert sich noch jemand an Slim Jaballah? Zwölf Jahre nach ihm hat Optik wieder einen Tunesier im Team. Marouan Zghal (18) wuchs in Berlin auf, wechselte in der B-Jugend vom BAK nach Aue und spielte in der vergangenen Saison gemeinsam mit Joshua bei RW Erfurt.

Landesliga Nord: SV Altlüdersdorf reagiert auf Abgänge

Szymon Wierzchowski kommt von KS Energetyk Gryfino zum SV Altlüdersdorf. Von 2020 bis 2022 spielte er schon mal in der Landesliga, beim FC Schwedt, davor auch drei Spiele für den Oberligisten Torgelower FC Greif.

Ostbrandenburg:

Ceyhan Güleryüz von Markendorf (Landesklasse Ost) nach 1.FC Frankfurt in die Brandenburgliga.

Tim Steuk verlässt den Werderander FC Viktoria und heuert bei Blau-Weiß Wriezen an.

Südbrandenburg:

Der 22-jährige Yehor Sudin wechselt vom Landesligisten SV Wacker zu Grün-Weiß Lübben Lübben. Auch Matheus Brito Brandao Ferreira de Deus, der vom KS Victoria Ruszów kommt, geht zu Grün-Weiß nach Lübben.

Niederlausitz:

Miles-Pierce Lorenz verlässt die BSG Pneumant (Landesklasse Ost) und geht zum SV Wacker 09 (Landesliga Süd) und Robert Lorenz vom Kreisoberligisten SG Burg schließ sich ebenfalls dem SV Wacker an.

1. Juli

Brandenburgliga: Oranienburger FC Eintrag bestätigt ersten Zugang

Punktgenau mit dem Beginn der Transferperiode am 1. Juli präsentiert der Oranienburger FC Eintracht seinen ersten Neuzugang. „Es macht uns stolz und bestärkt uns auf unserem Weg, dass es uns gelungen ist, mit Emil Karwinkel einen sehr perspektivreichen und talentierten Spieler mit unglaublicher OFC-DNA zu überzeugen, von der Babelsberger U 19 Regionalliga-Mannschaft in die Orafolarena zurückzukehren“, steht auf der Vereinsseite. Karwinkel, der für Babelsberg 03 alle Spiele in der abgelaufenen Saison absolviert hat, ist der Enkel der Oranienburger Trainer-Legende Bernd Karwinkel, der über 50 Jahre unglaublich viele Fussball-Generationen trainiert und in ihrer Entwicklung begleitet hat. Auch sein Vater Lars Köhler, ein ehemaliger Spieler der 1. Herren der Oranienburger, ist fest verwurzelt mit den Blau-Weißen. Emil Karwinkel zeichnet eine unglaubliche Spielintelligenz aus, seine Spielweise ist sehr durchdacht und seriös.

MSV Neuruppin verliert zwölf Spieler aus dem Oberligakader

Torwart Kevin Tittel (Luckenwalde) und Kevin Blumenthal (Sachsenhausen) schließen sich neun weitere Spieler an, die den MSV im Wechselfenster verlassen. Ohne Viktor Geoegiyev, Ginel Ronde, Enrique van der Lubbem Bogdan Postrygash, Henry Gomez, Emmanuel Odeniji, Alen Pitesa, Achraf El Mhamdi, Nikita Skliar und Marc Hacker plant der MSV.

30. Juni 2023

Brandenburgliga: Ein Quintett verlässt die TSG Einheit Bernau

Das Gesicht der Mannschaft wird sich in der Saison 2023/24 verändern. Mehrere tragende Säulen verabschiedeten sich. Timm Gromelski, Fabian Buzdayev (private Gründe), Julian Graf (zieht weg), Mario Farruko (zieht weg) und Alexander Röber (pausiert) werden nicht mehr für TSG auflaufen.

Kreisoberliga Niederlausitz: SG Burg verpflichtet zwei Talente

Mit dem 21-jährigen Eric Chilla (SV Werben) und dem 20-jährigen Jan Gulbing (SV Fichte Kunersdorf) holt der Vize-Meister der abgelaufenen Saison in der Kreisoberliga Niederlausitz zwei junge Talente. Chilla kommt mit der starken Bilanz von 18 Toren und 14 Vorlagen aus den vergangenen beiden Kreisliga-Saison, Gulbing soll das offensive Mittelfeld mit seinem Tempo und viel körperlicher Präsenz verstärken.

Landesliga Süd: SV Döbern holt zwei neue Spieler

Nach einer starken ersten Saison in der Landesliga Süd und Platz 3 arbeitet der SV Döbern daran, den Kader für die kommende Saison breiter aufzustellen. Mit Jonas Gryczman (Spremberger SV) und Dominik Beyer (SV Fichte Kunersdorf) kommen ein talentierter Stürmer und ein talentierter Innenverteidiger. Torjäger Gryczman trug bereits in der Jugend das Döberner Trikot, nun kehrt der 19-Jährige mit der Empfehlung von 20 Toren in den vergangenen beiden Spielzeiten der Herren-Landesklasse zurück.

Regionalliga Nordost: Zwei weitere neue Spieler für FSV Luckenwalde

FSV Luckenwalde in der Regionalliga Nordost. Viel Erfahrung verlässt den Klub, fast ein kompletter Umbruch steht an. Jetzt kommen Oliver Maric (20 Jahre) von Viktoria Berlin und Jorden Winter (19) aus der Jugend von RB Leipzig. Dort erzielte der Stürmer in der vergangenen Saison fünf Tore in der U19-Bundesliga, Oliver Maric spielte in der Herren-Regionalliga zuletzt 14 Mal für die Viktoria.

Landesliga Nord: Drei weitere Verlängerungen bei BSG Stahl Brandenburg

Kapitän Adrian Jaskola bleibt auch nach dem knapp verpassten Aufstieg bei der BSG Stahl Brandenburg in der Landesliga Nord. Auch Sebastian Hoyer und Luca Köhn haben ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben. Schon vor einigen Wochen hatten Lukas Hehne, Pascal Karaterzi, Erik Sauer, Jonas Günther und Timm Renner verlängert.

Regionalliga Nordost: Athletiktrainer verstärkt FSV Luckenwalde

Landespokal-Finalist FSV Luckenwalde erweitert sein Trainerteam für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost. Thomas vom Hagen komplettiert als Fitnesstrainer das Trainerteam rund um Trainerteam um Cheftrainer Michael Braune, Rainer Stock und Paul Pflug.

28. Juni 2023

Landesliga Süd: Ingo Nachtigall kehrt zum FSV Luckenwalde II zurück

Jahrelang gehörten Ingo Nachtigall und der Trainerposten des FSV Luckenwalde unzertrennlich zusammen. Neun Saisons verbrachte der heute 61-Jährige auf der Luckenwalder Trainerbank und führte den Verein von der Brandenburgliga in die Regionalliga. Nun kehrt Nachtigall aushilfsweise als Trainer zur zweiten Mannschaft in die Landesliga Süd zurück. „Dass es uns gelungen ist, Ingo davon zu überzeugen, das Trainerteam um Ronny Karcher und Sebastian Krenz aushilfsweise zu komplettieren, freut uns“, teilt der Verein über die Vereinskanäle in den sozialen Medien mit. Gleichzeitig wird Nachtigall weiterhin bei seinem Heimatverein TSV Wustrau (Kreisoberliga Prignitz/Ruppin) tätig sein.

Brandenburgliga: Grün-Weiß Lübben braucht einen neuen Hauptsponsor

Nach neun Jahren als Haupt- und Trikotsponsor verabschiedet sich das Fitnessstudio Sportpark Lübben bei Brandenburgligist Grün-Weiß Lübben. „Nach neun Jahren ist es an der Zeit, den Platz auf der Brust der 1. Mannschaft freizugeben. Gerne haben wir mit unserem Engagement das Vereinsleben unterstützt. Wir bleiben und freuen uns auch weiterhin der Grün-Weißen Familie anzugehören“, sagt Paul Bliese, der Geschäftsführer des Fitnessstudios.

Regionalliga Nordost: FSV Luckenwalde holt Torwart Kevin Tittel vom MSV Neuruppin und Ex-Briesener Jonas Böhmert

Regionalliga Nordost verkündet der FSV Luckenwalde. Von Oberliga-Absteiger MSV Neuruppin kommt Torwart Kevin Tittel, zudem wird der seit Wochen inoffiziell bekannte Transfer von Innenverteidiger Jonas Böhmert (Energie Cottbus) bestätigt. Der junge Abwehrspieler spielte in der Jugend bei Blau-Weiß Briesen und bei Energie Cottbus. Transfer: Torwart Kevin Tittel verlässt MSV Neuruppin und wechselt in die Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde.

© Foto: Michael Benk Zwei Neuzugänge für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost verkündet der FSV Luckenwalde. Von Oberliga-Absteiger MSV Neuruppin kommt Torwart Kevin Tittel, zudem wird der seit Wochen inoffiziell bekannte Transfer von Innenverteidiger Jonas Böhmert (Energie Cottbus) bestätigt. Der junge Abwehrspieler spielte in der Jugend bei Blau-Weiß Briesen und bei Energie Cottbus.

Kreisoberliga Ostbrandenburg: Storkower SC verpflichtet Riccardo Pathe von Pneumant Fürstenwalde

Drei Saisons verbrachte Riccardo Pathe zuletzt bei Pneumant Fürstenwalde, erzielte in 54 Spielen 43 Tore und verhalf der Mannschaft 200 zum Aufstieg in die Landesklasse. Nun soll der Stürmer dem Storkower SC bei der Mission Aufstieg helfen. Gleichzeitig verabschiedet der Verein Torwart Tommy Lüdtke-Zinke und Mittelfeldspieler Tobias Thamm.

Brandenburgliga: Drei weitere Verlängerungen bei Germania Schöneiche

Wie in den vergangenen Tagen üblich hat Germania Schöneiche wieder drei verlängerte Verträge auf einen Schlag bekanntgegeben: Christopher Schmidt, Christopher Wagener und Philipp Wannke bleiben beim Tabellenvierten der Brandenburgliga.

Brandenburgliga: Erfahrenes Trio verlässt Victoria Seelow

Simeon Apostolow, Dawid Konrad Jankowski und Eligiusz Krzeptowski muss Brandenburgligist Mitundmuss Brandenburgligist Victoria Seelow ein Trio aus Oberliga-Zeiten gehen lassen . Gleichzeitig könnte mit Willy Biering ein 18-jähriges Mittelfeldtalent immer wichtiger werden.

NOFV-Oberliga Nord: Junis Anders wechselt zum RSV Eintracht

Immerhin sechs Spiele absolvierte Junis Anders in der abgelaufenen Saison für Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost. Künftig wird der 19-jährige Rechtsverteidiger eine Liga tiefer beim RSV Eintracht in der NOFV-Oberliga Nord spielen.

Landesklasse Nord: Angermünder FC holt Jonny Richter vom FC Einheit Grünow

Landesklasse Nord wechselt Jonny Richter zum Angermünder FC. Der 31-jährige Mittelfeldspieler absolvierte über 130 Spiele in der Liga und war jahrelang für Einheit Grünow am Ball. Nun kommen künftig Landesklasse-Spiele im Angermünder Trikot hinzu. Fußball Brandenburgliga Trainer Alexander Mikulin bekommt beim 1. FC Frankfurt unerwartete Verstärkung Frankfurt (Oder) Mit reichlich Erfahrung in derwechseltzum. Der 31-jährige Mittelfeldspieler absolvierte über 130 Spiele in der Liga und war jahrelang für Einheit Grünow am Ball. Nun kommen künftig Landesklasse-Spiele im Angermünder Trikot hinzu.

NOFV-Oberliga Nord: Kapitän Jeremy Postelt verlässt Union Fürstenwalde

25. Juni 2023

Landesklasse Süd: Maximilian Kummer wechselt aus der U19 von Energie Cottbus zur SG Groß Gaglow

Auf Platz vier ist die SG Groß Gaglow in der abgelaufenen Saison in der Landesklasse Süd gelandet. Um auch die kommende Saison erfolgreich zu gestalten, holt der Verein einen gut ausgebildeten Offensivspieler. Maximilian Kummer spielte zuletzt sieben Mal für Energie Cottbus in der U19-Bundesliga und zuvor für RB Leipzig zwölf Mal in der U17-Bundesliga, wo dem beidfüßigen Angreifer zwei Tore gelangen.

Regionalliga Nordost: SV Babelsberg holt Andreas Pollasch vom BFC Dynamo

Innerhalb der Regionalliga Nordost wechselt Routinier Andreas Pollasch. Der 30-Jährige Mittelfeldspieler, der vergange Saison nur ein Spiel verpasste, verlässt den BFC Dynamo und schließt sich dem SV Babelsberg an. Der Vertrag läuft über zwei Jahre.

Regionalliga Nordost: Aaron Bogdan beendet Karriere beim FSV Luckenwalde

Aaron Bogdan gehörte zum Inventar beim FSV Luckenwalde, doch wird künftig für den Verein nicht mehr auf dem Platz stehen. Bereits als Kind war der heute 31-Jährige zum Verein gekommen und absolvierte über 300 Spiele im Luckenwalder Trikot.

Landesklasse Nord: Angermünder FC zieht drei Jugendspieler hoch

Neben externen Neuzugängen setzt der Angermünder FC für die Saison 2023/24 in der Landesklasse Nord auch auf die eigene Jugend. Mit Johnny Wendler, Hamid Ali Kuzeiy und Luca Volkmer spielen künftig drei Eigengewächse für die erste Mannschaft.

Landesklasse Nord: Max-Jannes Borchert kommt zum SC Oberhavel Velten

Aus der Landesliga ist der SCO Velten in dieser Saison abgestiegen und plant für die Spielzeit 2023/24 in der Landesklasse Nord. Helfen soll dabei Max-Jannes Borchert, der aus der Kreisoberliga vom FC Kremmen kommt.

Landesliga Nord: Paul Koslowski und Emilio Mattner wechseln zum Birkenwerder BC

Landesliga Nord holt der Birkenwerder BC. Der 20-jährige Paul Koslowski wechselt von Kreisoberligist Grün-Weiß Bergfelde. Auch Emilio Mattner geht den selben Weg. Fußball in Brandenburg Trainer wechseln sich ein – Wadenkrämpfe beim Gegner und ein Tor Schöneiche Eine Ergänzung für die Abwehr in derholt der. Der 20-jährigewechselt von Kreisoberligist. Auchgeht den selben Weg.

Brandenburgliga: Karriereende für Paul Mitscherlich bei Germania Schöneiche

Germania Schöneiche ist für Paul Mitscherlich Schluss. Mit 39 Jahren beendet die Nummer 13 die Karriere und wurde Nach zwei Jahrzehnten im Trikot vonist fürSchluss. Mit 39 Jahren beendet die Nummer 13 die Karriere und wurde im letzten Brandenburgliga-Spiel gegen den Werderaner FC (2:2) in der 13. Minute emotional verabschiedet.

Brandenburgliga: Wieder drei Verlängerungen bei Germania Schöneiche

Wie in den vergangenen Tagen verkündet Germania Schöneiche wieder drei verlängerte Verträge auf einen Schlag: Marco Spann, Denis Teterea und Felix Wiedenhöft bleiben beim Tabellenvierten der Brandenburgliga.

Brandenburgliga: Weitere vier Verlängerungen und vier Abgänge bei TuS Sachsenhausen

TuS Sachsenhausen verkündet die für die Fans guten Nachrichten nicht auf einen Schlag. Mit Eric Liepe, Paul Jesse, Bastian Moryson und Marcel Stutter verlängern vier weitere Spieler. Insgesamt hat der Meister der Brandenburgliga nun schon 14 Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Mit Denis Duraku, Gabriel Francescini Machado, Altan Zekovic und Janko Magino verlässt aber auch ein Quartett Auchverkündet die für die Fans guten Nachrichten nicht auf einen Schlag. Mitundverlängern vier weitere Spieler. Insgesamt hat der Meister dernun schon 14 Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Mitundverlässt aber auch ein Quartett den Verein aus unterschiedlichen Gründen und wurde bei der Sachsenhausener Meisterfeier verabschiedet

Landesliga Nord: Mehmet Tunay verlässt SV Altlüdersdorf

Nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga in die Landesliga gibt der SV Altlüdersdorf einen ersten Abgang bekannt. Mehmet Tunay zieht es nach Berlin zum SC Charlottenburg.

Landesliga Nord: SV Falkensee-Finkenkrug lässt zwei Spieler ziehen

SV Falkensee-Finkenkrug verabschiedet sich nach dem Gang in die Landesliga von zwei Spielern. Timon Irmer und Malick Fall zieht es zum FSV Spandauer Kickers. Zur kommenden Saison sollen dafür einige Spieler aus der eigenen U19 aufrücken, verrät Trainer Christian Städing. Fußball Landesliga Süd Buckow besiegt trotz Schock Miersdorf – Aufstieg in Brandenburgliga Waldsieversdorf Brandenburgliga-Absteigerverabschiedet sich nach dem Gang in dievon zwei Spielern.undzieht es zum. Zur kommenden Saison sollen dafür einige Spieler aus der eigenen U19 aufrücken, verrät Trainer Christian Städing.

NOFV-Oberliga Süd: Yasin Dag wechselt zum Ludwigsfelder FC

Der Klassenerhalt ist geschafft, der Ludwigsfelder FC plant eine weitere Saison in der NOFV-Oberliga Süd. Für die kommt mit Yasin Dag ein Mittelfeldspieler von TeBe Berlin. Dort hat der 20-Jährige in der vergangenen Regionalliga-Saison nur zwei Spiele absolviert.

22. Juni 2023

Brandenburgliga: Germania Schöneiche holt Leeroy-Life Leffke aus der Berliner Landesliga

Neben vielen Verlängerungen gibt es bei Germania Schöneiche auch den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bundesliga. Defensivspieler Leeroy-Life Leffke kommt von der VSG Altlglienicke II. Dort ist der unter anderem bei BFC Dynamo ausgebildete Leffke mit der Mannschaft in der abgelaufenen Saison Landesliga-Meister geworden.

Landesklasse Ost: Meister SG Eintracht Peitz sucht Spieler per Instagram und Facebook

Nach der gewonnenen Meisterschaft in der Landesklasse Ost will die SG Eintracht Peitz den Kader für das Abenteuer in der Landesliga verbreitern. Daher wirbt der Verein auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien um interessierte Spieler.

Landesklasse Nord: Angermünder FC verpflichtet Alexander Spulsky

SV Tornow kommt Stürmer Alexander Spulsky zum Angermünder FC. Der 21-jährige lernte das Fußballspielen einst in Eberswalde beim FSV Lok und FV Preußen. Fußball Brandenburgliga Schlüsselspieler verlassen Preussen Eberswalde – Angebote flattern ein Eberswalde Mit der Empfehlung von 22 Saisontoren beimkommt Stürmerzum. Der 21-jährige lernte das Fußballspielen einst in Eberswalde beim FSV Lok und FV Preußen.

Brandenburgliga: Weitere Verlängerungen bei Germania Schöneiche

Der Tabellenvierte der aktuellen Saison in der Brandenburgliga arbeitet weiter fleißig am Kader für 2023/24. Germania Schöneiche verkündet sechs weitere Verlängerungen: Torwart Danny Kempter, Kapitän Philipp Kulecki, Felix Angerhöfer, Anton Hohlfeld, Dominik Tuchtenhagen und Aaron Marcel Weber bleiben.

20. Juni 2023

Landesliga Süd: FV Blau-Weiß Briesen stellt neues Trainerteam offiziell vor

Ronny Pesch den Posten als Chefcoach bei Blau-Weiß Briesen übernehmen würde. Nun hat der Verein auch das Team rund um Pesch vorgestellt: Co-Trainer wird mit Dominik Jahnke ein Ex-Spieler aus Briesen, Julius Bendel ist Teammanager, Lisa Enke die medizinische Betreuerin auf und neben dem Platz. Nach dem frühzeitig angekündigten Abschied von Trainer Michael Pohl , war bereits klar gewesen, dassden Posten als Chefcoach beiübernehmen würde. Nun hat der Verein auch das Team rund um Pesch vorgestellt:wird mitein Ex-Spieler aus Briesen,istdieauf und neben dem Platz.

Landesliga Süd: Trainerwechsel und Umbruch beim FV Erkner

Trainer Ronald Mersetzky verlässt nach vier Jahren Landesligist FV Erkner. „Von meiner Seite aus gilt es danke zu sagen“, erzählt der Trainer. „Ich komme aus einem kleinen Verein, ich bin dankbar, dass ich auf Landesebene trainieren durfte. Ich glaube, das habe ich vier Jahre auch recht ordentlich gemacht.“ Mersetzkys Nachfolger wird nach MOZ-Informationen Ronny Huppert vom SV Woltersdorf.

Leon Alfer, Niclas Mertins, Kurt Kossahn, Robert Szczegula, Christopher Schwarz, Robin Neupert, Christopher Dillgen und Ferdinand Hagen den Verein. Abschied: Trainer Ronald Mersetzky (l.) verlässt nach vier Jahren den FV Erkner, auch im Kader steht ein Umbruch an. Der Brandenburger Transferticker informiert, was auf dem Transfermarkt zwischen Regionalliga und Landesklasse los ist.

© Foto: Michael Benk Damit geht ein Umbruch bei den Randberlinern einher: Neben Kapitän Jakob Kunert, der nicht nur verletzungsbedingt seine Karriere beendet, verlassen auchundden Verein.

Brandenburgliga: Ein Trio verlängert bei Germania Schöneiche

Mit Richard Bergmann, Moritz Borchhardt und Pierre Vogt verkündet Germania Schöneiche noch vor dem letzten Spieltag der aktuellen Saison in der Brandenburgliga das erste Trio, das in der kommenden Saison defintiv weiterhin das Schöneicher Trikot tragen wird.

Kreisliga Havelland: Viktoria Potsdam holt fünf Regionalliga-Spieler

Viktoria Potsdam rüstet für die kommende Saison mit gleich fünf Regionalliga-Spielern auf: Nikolas Tix, Marcel Hadel, Pascal Borowski, Tobias Francisco und Daniel Becker kommen allesamt vom FSV Luckenwalde. Fußball Brandenburgliga Darum akzeptiert Union Klosterfelde den nächsten großen Umbruch Klosterfelde Diese Meldung sorgte zuletzt für Aufsehen im Potsdamer Amateurfußball. Kreisliga-Meisterrüstet für die kommende Saison mit gleich fünf Regionalliga-Spielern auf:undkommen allesamt vom

Kreisliga Nord Ostbrandenburg: Fünf Neue für den Meister SV Hertha Trebbin

Mit gerade einmal 13 Gegentoren kürte sich der SV Hertha Neutrebbin zum Meister der Kreisliga Nord Ostbrandenburg. Für die kommende Saison in der Kreisoberliga wird fleißig am Kader gearbeitet: Lucas Rusche und Leon Schulz wechseln von Jahn Bad Freienwalde, Lukas Kurrasch kommt vom SV Grün-Weiß Niederfinow. Zudem wird Timo Riffer wird aus der eigenen Jugend hochgezogen und Yves Hennig kehrt nach langer Verletzungspause zurück.

Landesliga Nord: Trainer und viele Spieler verlängern beim FC Hennigsdorf

Landesliga Nord verkündet der FC 98 Hennigsdorf: Das Trainer-Duo Niko Jose und Tino Sasse verlängert, gleiches gilt für das Kapitäns-Trio Marc Brosius, Maximilian Hinz und Max Folkowski. Auch Timo Hirschle, Hans Leupold, Lucas Lebus, Emanuel Schaumburg, Lucas Heidel, Mohammed Khalleefah, Sascha Mett, Michel Peise, Constantin Ney, Jan-Paul Platte, Iven Löffler und Thierno Issa Bah bleiben. Torjubel: Der FC Hennigsdorf verkündet mehrere Vertragsverlängerungen und dürfte kommende Saison in ähnlicher Formation wie in dieser Spielzeit auftreten.

© Foto: Matthias Haack Viele Neuigkeiten für die kommenden Saison in derverkündet der: Das Trainer-Duoundverlängert, gleiches gilt für das Kapitäns-Triound. Auchundbleiben.

16. Juni 2023

Landesklasse Nord: Eric „Günter“ Netzer kommt zum Angermünder FC

Einen Neuzugang mit berühmtem Nachnamen verkündet der Angermünder FC in der Landesklasse Nord. Eric Netzer – Spitzname „Günter“ – verstärkt die Mannschaft in der kommenden Saison. Der 21-Jährige wechselt vom VfB Pommern Löcknitz. Laut Verein ist der Offensivspieler im Übrigen tatsächlich mit dem ehemaligen Starspieler Günter Netzer (Borussia Mönchengladbach, Real Madrid) verwandt.

Regionalliga Nordost: Elf Abgänge beim FSV Luckenwalde

Es herrscht viel Bewegung im Kader des FSV Luckenwalde, gleich elf Spieler verlassen den Regionalligisten im Sommer. Unter anderem gehen der langjährige Kapitän Marcel Hadel nach zwölf Jahren im Verein, Torwart und Ex-Cottbuser André Thoms sowie Mittelfeldstratege Daniel Becker (254 Spiele/102 Tore). Die weiteren Spieler sind: Pascal Borowski, Nikolas Tix, Tobias Francisco, Nils Gottschick, Ian Kroh, Stefan Rankic, Philip Einsiedel und Steve Zizka.

Regionalliga Nordost: Zwei Neuzugänge für den FSV Luckenwalde

Timm Koch (20) kommt vom Halleschen FC zum FSV Luckenwalde, zudem kommt mit dem 32-Jährigen Lucas Albrecht ein erfahrener Defensivspieler von Regionalliga-Konkurrent VSG Altglienicke. Fußball Landesliga Süd Zwei wilde Spiele bringen Finale um Aufstieg am letzten Spieltag Buckow Neben elf Abgängen stehen beim Regionalligisten und Finalist des Brandenburger Landespokals auch zwei Neuzugänge fest: Der bei RB Leipzig ausgebildete(20) kommt vomzum, zudem kommt mit dem 32-Jährigenein erfahrener Defensivspieler von Regionalliga-Konkurrent VSG Altglienicke.

Regionalliga Nordost: Zwei neue Offensivkräfte für den SV Babelsberg

Der SV Babelsberg arbeitet an der Offensive für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost. Mit Ilir Qela (TSV Havelse) und Julius Hoffmann (Dynamo Dresden) kommen zwei Angreifer. Der 19-jährige Hoffmann kommt auf Leihbasis aus Sachsen, der 22-jährige Qela hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben. „Ilir hat zum Ende der abgelaufenen Saison bei uns mittrainiert und war dabei sehr auffällig", sagt Philip Saalbach, Koordinator Sport, über den Neuzugang.

NOFV-Oberliga Süd: Ludwigsfelder FC holt Maximilian Obst aus Zehlendorf

Beim Ludwigsfelder FC steht mit Maximilian Obst der erste Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison 2023/24 fest: Der 30-Jährige Mittelfeldspieler kommt von Hertha 03 Zehlendorf und bringt die Erfahrung von 136 Oberliga- und 45 Regionalligaspielen mit. Der Wechsel hat auch ganz private Gründe, verrät der Neuzugang: „Nachdem ich vor zwei Jahren mit meiner Familie nach Ludwigsfelde gezogen bin war für mich klar, dass ich eines Tages für den LFC spielen möchte.“

Brandenburgliga: Stefan Kerl verabschiedet sich beim SV Zehdenick in die Zweite Mannschaft

Stefan Kerl die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen, doch aus der Brandenburgliga zieht sich der 33-Jährige zurück. Künftig kickt er für die Zweite Mannschaft des SV Zehdenick, Manager Ronny Erdmann hat vorher noch einen großen Wunsch: „Ich wünsche ihm so sehr, dass er das mit dem Klassenerhalt machen kann.“ Komplett wird Zehdenick-Urgsteindie Schuhe noch nicht an den Nagel hängen, doch aus derzieht sich der 33-Jährige zurück. Künftig kickt er für die Zweite Mannschaft des

Brandenburgliga: Karriereende bei Alexander Kraatz von Union Klosterfelde

Alexander Kraatz das letzte Heimspiel seiner Karriere. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Trikot von Union Klosterfelde beendet der Abwehrspieler am Saisonende seine Karriere. Karriereende: Alexander Kraatz (l.) beendet zum Saisonende 2022/23 nach vielen Jahren bei Union Klosterfelde seine aktive Laufbahn.

© Foto: Carola Voigt Das Spiel gegen TuS Sachsenhausen (17. Juni) wird für Alexander Kraatz das letzte Heimspiel seiner Karriere. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Trikot von Union Klosterfelde beendet der Abwehrspieler am Saisonende seine Karriere.

Brandenburgliga: Acht Vertragsverlängerungen bei TuS Sachsenhausen

Den Abgang von Denis Duraku muss der Landesmeister zwar verkraften, kann aber bereits acht Vertragsverlängerungen verkünden: Andor Müller, Martin Pilz, Dominic Schöps, Leon Weigt, Tom Siegler, Christopher Groll, Erik Beutke und Dennis Wulff bleiben TuS Sachsenhausen treu und starten mit ihm als Titelverteidiger erneut in der Brandenburgliga.

Brandenburgliga: Denis Duraku verlässt TuS Sachsenhausen

Denis Duraku den nächsten Schritt und wechselt von TuS Sachsenhausen in die NOFV-Oberliga zu Eintracht Mahlsdorf und Trainer Lucio Geral. Mit der Landesmeisterschaft im Rücken wagtden nächsten Schritt und wechselt vonin diezuund Trainer Lucio Geral. Es ist ein Schritt, der beim ehrgeizigen Duraku nicht überrascht, wie Verantwortliche beider Vereine erzählen

Landesklasse West: Doppelwechsel zum Stadtrivalen in Falkensee

Gleich zwei Transfers zwischen Eintracht Falkensee und Blau-Gelb Falkensee gibt es in diesem Sommer. Jan Kibbieß und Patrick Jeschke zieht es von der Eintracht zu Blau-Gelb.

Brandenburgliga: Timo Brinkmann verlässt den SV Falkensee-Finkenkrug

Nach nur einer Saison zieht es Abwehrspieler Timo Brinkmann wieder zurück nach Berlin. Der 30-Jährige verlässt Brandenburgligist SV Falkensee-Finkenkrug und spielt künftig für den SC Charlottenburg in der Berlin-Liga.

12. Juni 2023

Regionalliga Nordost: Energie Cottbus holt Cedric Euschen vom BFC Dynamo

Nach der Niederlage in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga treibt Energie Cottbus die Planungen für die neue Regionalliga-Saison voran. Beim Empfang der Mannschaft auf dem Cottbuser Stadthallenvorplatz verkündete Trainer Claus-Dieter Wollitz mit Offensivspieler Cedric Euschen den ersten Neuzugang. Der Vertrag des 25-Jährigen beim BFC Dynamo läuft am Saisonende aus.

7. Juni 2023

Brandenburgliga: Fünf Spieler verlängern beim SV Altlüdersdorf

SV Altlüdersdorf der Klassenerhalt in der Brandenburgliga gelingt, haben fünf Spieler und der Coach Dariusz Bucinski verkündet, dass sie dem SVA in jedem Fall treu bleiben: Finn Wozniak, Niclas-Florian Junge, Tobias Völkel, Urgestein Sven Marten und Torwart Leon Dietrich. Dariusz Bucinski wird den SV Altlüdersdorf auch in der neuen Saison begleiten. Noch könnte ihm und seiner Elf das Husarenstück gelingen, die Brandenburgliga zu halten.

© Foto: Matthias Haack Unabhängig davon, ob demder Klassenerhalt in dergelingt, haben fünf Spieler und der Coachverkündet, dass sie dem SVA in jedem Fall treu bleiben:Urgesteinund Torwart

Brandenburgliga: Germania Schöneiche sucht Jugendtrainer und Ordner

Mit der Saison in der Brandenburgliga dürfte Aufsteiger Germania Schöneiche hochzufrieden sein. Platz 4 ist quasi sicher, Platz 3 noch erreichbar. Neben dem Platz gibt es aber immer zu tun, so sucht der Verein neben zusätzlichen Ordnern für die Heimspiele auch Trainer und Betreuer für die Jugendmannschaften. Mit insgesamt 17 Jugendteams geht die Germania in der kommenden Saison an den Start.

Regionalliga Nordost: Tim Göth verlängert beim FSV Luckenwalde

Pokalfinalist FSV Luckenwalde treibt die Planung für die kommende Saison in der Regionalliga Nordost voran. Flügelspieler Tim Göth verlängert seinen Vertrag um eine Saison. Seit 2019 spielt Göth beim FSV und ist unumstrittener Stammspieler.

Brandenburgliga: Tim Jauer trainiert künftig die U19 von TeBe

U19 von Tennis Borussia Berlin. Die TeBe-Jugend ist aus der Regionalliga Nordost abgestiegen und startet 2023/24 in der Verbandsliga. Trainerwechsel: Union Klosterfeldes Coach Tim Jauer (rechts) hat einen neuen Verein gefunden, der sportliche Leiter Franz Roosch (links) einen neuen Trainer. Der Brandenburger Transferticker informiert, welche Wechsel im Land bereits feststehen.

© Foto: Carola Voigt Bei Brandenburgligist Union Klosterfelde folgt Kevin Hetzel als Trainer auf Tim Jauer. Jauer selbst zieht es zurück nach Berlin, dort übernimmt er die U19 von Tennis Borussia Berlin. Die TeBe-Jugend ist aus der Regionalliga Nordost abgestiegen und startet 2023/24 in der Verbandsliga.

Landesliga Nord: Zwei Vertragsverlängerungen und ein Abgang bei Fortuna Glienicke

Stürmer Justin Hippe und Kapitän Marc Zellner verlängern, Niclas Warwel ein neuer Spieler für die Außenbahn. Nicht mehr dabei sein wird allerdings Pierre Henkel, der aus familiären Gründen noch einmal in Berlin spielen will. Verlängert: Torjäger Justin Hippe bleibt bei Fortuna Glienicke und will in der kommenden Saison wieder jubeln. Aktuell arbeitet der Stürmer nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback.

© Foto: Roland Möller Gute und schlechte Nachrichten gibt es für die Fans des BSC Fortuna Glienicke. Stürmer Justin Hippe und Kapitän Marc Zellner verlängern, Hippe schlug dafür sogar ein Angebot aus der Oberliga aus. Zudem kommt mit Niclas Warwel ein neuer Spieler für die Außenbahn. Nicht mehr dabei sein wird allerdings Pierre Henkel, der aus familiären Gründen noch einmal in Berlin spielen will.

Landesklasse Ost: Neue Spielgemeinschaft aus Preußen Beeskow und Eiche Groß Rietz

Der Abstieg des SV Preußen Beeskow aus der Landesklasse Ost steht bereits fest. Zur kommenden Saison gründet der Verein eine Spielgemeinschaft mit dem SV Eiche Groß Rietz, die in der Kreisoberliga Ostbrandenburg startet. Beide Vereine hatten in der laufenden Saison mit großen Personalproblemen zu kämpfen, als SG soll der Spielbetrieb gesichert werden.

Landesliga Nord: Jörg Gehrike kehrt zum Angermünder FC zurück

Landesliga Nord war der Angermünder FC zuletzt auf der Suche nach einem neuen sportlichen Leiter gewesen, der ist nun gefunden. Jörg Gehrike kehrt zum AFC zurück. In derwar derzuletzt auf der Suche nach einem neuengewesen, der ist nun gefunden.kehrt zum AFC zurück. Er spricht über seine Aufgabe und erklärt, warum in den letzten Jahren nie wirklich Ruhe in den Verein gekommen war

5. Juni 2023

Landesliga Süd: Schiedsrichter Nico Scheil kehrt zur SG Wildau zurück

Dass Wechsel nicht nur bei Spielern und Trainern möglich sind, sondern auch bei den Unparteiischen, beweist die SG Phönix Wildau. Kreisoberliga-Schiedsrichter und Landesliga-Assistent Nico Scheil wechselt dorthin. „Ich freue mich nun wieder Teil der Phönix Familie zu sein und den Verein als Schiedsrichter im Land Brandenburg zu vertreten“, sagt der Referee, der in Wildau als Schiedsrichterobmann das Schiedsrichterteam des Vereins koordinieren wird. Als Spieler war Scheil zuletzt bei Phönix Wildau und Blau-Weiß Ragow in der 2. und 3. Mannschaft aktiv.

30. Mai 2023

Regionalliga Nordost: Philipp Zeiger wechselt zum SV Babelsberg

Der SV Babelsberg bedient sich zur kommenden Saison bei einem Ligakonkurrenten. Der großgewachsene Innenverteidiger Philipp Zeiger kommt von der VSG Altglienicke

27. Mai 2023

NOFV-Oberliga Nord: Kapitän des 1. FC Frankfurt beendet Karriere

Noch kämpft der 1. FC Frankfurt um den Klassenerhalt in der NOFV-Oberliga Nord, die ersten Weichen für die kommende Saison werden aber bereits gestellt. Mit Erik Huwe (29) verlässt ein echtes Urgestein den Klub, der seit 25 Jahren im Verein ist. Verletzungsbedingt muss der Kapitän seine aktive Karriere beenden und spricht über seine Entscheidung, die eine kleine Hintertür für die zweite Mannschaft offen lässt

Diese Transfers wurden bis Ende Mai 2023 bereits verkündet

Landesklasse West: MSV Neuruppin II holt Trainer aus Oberliga-Mannschaft

Mit „Deal fix“ vermeldet die zweite Mannschaft des MSV Neuruppin eine entscheidende Änderung auf seiner Trainerbank. Ab 1. Juli steht Moris Fikic, der bisher noch zum Oberliga-Aufgebot des MSV zählt, in der Verantwortung an der Seitenlinie. Der bisherige Coach, Ruslan Wiese, wird weiterhin dabei sein, allerdings als Teammanager in die zweite Reihe rücken.

Neuer Trainer bei Neuruppin II: In seiner Laufbahn spielte der 31-jährige Moris Fikic (rechts, hier im Landespokal gegen Sachsenhausens Tom Siegler) unter anderem für Optik Rathenow, Hansa Rostock, Eberswalde, Altlüdersdorf und Neuruppin.

Landesklasse Nord: Trainer Roman Sedlak übernimmt den FC Strausberg

Trainer-Wechsel beim FC Strausberg in der Landesklasse Nord. Dirk Reckewitz übernehmen. Ende März 2022 hatte Sedlak seinen Abschied vom Brandenburgligisten SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf bekannt gegeben, welchen er in der Saison 2017/2018 in die höchste Spielklasse des Landes geführt hatte. beimin der Im Sommer wird Roman Sedlak das Amt vonübernehmen. Ende März 2022 hatte Sedlak seinen Abschied vombekannt gegeben, welchen er in derin die höchstedes Landes geführt hatte.

Landesklasse Nord: Trainerwechsel bei Meister Einheit Zepernick

Staffelsieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga hat sich Einheit Zepernick vorzeitig gesichert. Allerdings wird Trainer Lucio Geral den Weg in die nächsthöhere Spielklasse nicht mitgehen. Coach Daniel Lingfeld an der Linie zu finden ist. Beide werden künftig gemeinsam die Mannschaft aus Mahlsdorf führen. Markus Haase (zuletzt DFB-Stützpunkttrainer in Eberswalde) sowie Tassilo Bahn (ehemals Trainer beim FSV Bernau). Denund den damit verbundenenin die Landesliga hat sichvorzeitig gesichert. Allerdings wirdden Weg in die nächsthöherenicht mitgehen. Ihn zieht es zu Oberligist Eintracht Mahlsdorf , wo bereits der ehemalige Zepernickeran der Linie zu finden ist. Beide werden künftig gemeinsam die Mannschaft ausführen. In Zepernick folgt auf Geral ein Gespann (zuletztin Eberswalde) sowie(ehemals Trainer beim).

Landesliga Süd: Trainer Michael Pohl beendet seine Karriere

Brandenburger Fußball. Michael Pohl, Trainer des FV Blau-Weiß Briesen, beendet seine Laufbahn. Zum Abschied findet der 53-Jährige noch einmal Ein Mann deutlicher Worte verlässt dendes, beendet seine Laufbahn. Zum Abschied findet der 53-Jährige noch einmal klare Worte und übt Kritik an der aktuellen Spielergeneration

Landesliga Nord: Trainer David Sommer verlässt Fortuna Babelsberg

Verabschiedet sich David Sommer mit der Landesliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Brandenburgliga? Klar ist: der 35-Jährige wird die Fortuna-Mannschaft aus der Filmstadt nach der Saison 2022/2023 verlassen. Seine Elf ist hinter Stahl Brandenburg Zweite.

Landesliga Nord: Neuer Spieler mit hochklassiger Erfahrung für Glienicke

BSC Fortuna Glienicke spricht selbst von einem Transfer-Ausrufezeichen. Und tatsächlich hat der Landesligist einen beachtenswerten Wechsel unter Dach und Fach gebracht, an welchem er bereits seit Längerem arbeitet. Oberliga sowie Berlin-Liga. Derspricht selbst von einem. Und tatsächlich hat dereinen beachtenswertenunter Dach und Fach gebracht, an welchem er bereits seit Längerem arbeitet. Zur Saison 2023/2024 wird Niclas Warwel beim BSC aufschlagen . Der 33-Jährige spielte in seiner Laufbahn bisher in dersowie

Soll ab Sommer das Flügelspiel der Glienicker beleben: Niclas Warwel (rechts, hier mit Fortunas Trainer Sascha Flemming)

Brandenburgliga: Steffen Borkowski wird Trainer bei Preussen Eberswalde

Brandenburgliga: Neuer Vorstand bei Germania Schöneiche

Germania Schöneiche hat bei der Mitgliederversammlung am 10. Mai einen neuen Vorstand gewählt. Jens Wiedenhöft legte sein Amt nach sechs Jahren nieder, mit Michael Fritz und Frank Dreke wählte die Versammlung zwei Nachfolger. Wiedenhöft wird der Germania aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen, teilt der Verein mit und bedankt sich für die langjährige Vorstandsarbeit: „Danke Jenne! Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft. Du bist uns an der Babickstraße immer herzlich willkommen!“

Brandenburgliga: Bernauer Funktionär im Doppelamt

Die TSG Einheit Bernau wählte im Frühjahr ihre Vereinsleitung. Nico Thomaschewski ist seitdem nicht nur Chefcoach der Herren-Elf, sondern auch Vereinsvorsitzender.

Brandenburgliga: Sachsenhausen bekommt neuen Co-Trainer

Saison 2022/2023 wird TuS Sachsenhausen innehaben. Im Sommer erfolgt dann jedoch ein Wechsel. Für die neue SpielzeitBirkenwerder BC. Bis zum Ende derwird Athletik-Coach Philipp Lemke den Co-Trainer-Posten beiminnehaben. Im Sommer erfolgt dann jedoch ein Wechsel. Für die neue Spielzeit hat der Brandenburgligist Fabio Tettenborn verpflichtet . Dieser schnürte bis zuletzt die Fußballschuhe für den

Brandenburgliga: Was passiert beim SV Zehdenick im Sommer auf der Trainer-Bank?

Oranienburg am 18. März war auch die siebenmonatige Amtszeit von Trainer Dariusz Bucinski beim SV Zehdenick beendet. Co Tobias Wunsch ebenso. Wie es danach weitergeht, darüber hat der SVZ bisher nicht informiert. Mit der 1:4-Niederlage gegenam 18. März war auch die siebenmonatige Amtszeit vonbeimbeendet. Rückkehrer Daniel Runge übernahm das Team . Die Bilanz bis zum freien Wochenende an Pfingsten: 5 Siege und 4 Unentschieden. Runge hat dem Abstiegskandidaten viel Leben eingehaucht. Doch die Vereinbarung über die Zusammenarbeit gilt erst einmal nur bis zum Sommer – beimebenso. Wie es danach weitergeht, darüber hat der SVZ bisher nicht informiert.

Brandenburgliga: Martin Nitzsche zieht sich bei Werder als Trainer zurück

Dem Werderaner FC Viktoria steht ein Trainerwechsel ins Haus. Martin Nitzsche wird sich im Sommer nach zwei Jahren von seinem Posten auf der Bank zurückziehen, dem Verein jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben. Die Suche nach einem Nachfolger ist noch nicht beendet.

Brandenburgliga: Karriere-Ende in Oranienburg und Lübben

Lübbener Romano Lindner. Auch er wird die Schuhe an den Nagel hängen, jedoch als Co-Trainer dem ambitionierten Verein erhalten bleiben. Diese Nachricht kam überraschend. Alexander Schütze wird seine fußballerische Laufbahn beim Oranienburger FC Eintracht im Sommer beenden . Und das mit nur 29 Jahren. Deutlich älter ist der. Auch er wird die Schuhe an den Nagel hängen, jedoch alsdemerhalten bleiben.

NOFV-Oberliga Nord: Thorsten Beck verlässt den 1. FC Frankfurt

1. FC Frankfurt einen neuen Trainer. Nachfolger dürfte laut MOZ-Informationen mit Alexander Mikulin Unabhängig von der Ligazugehörigkeit bekommt dereinen neuen Trainer. Thorsten Beck verlässt den Noch-Oberligisten . Seindürfte laut MOZ-Informationen mit ein alter Bekannter werden, die Entscheidung ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Abschied: Trainer Kenny Verhoene verlässt Union Fürstenwalde zum Saisonende 2022/2023. Der Belgier will weiterhin als Vollzeittrainer arbeiten.

NOFV-Oberliga Nord: Kenny Verhoene verlässt Union Fürstenwalde