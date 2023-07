Eine spannende Saison in der Fußball-Brandenburgliga ist Geschichte, doch am 19. August beginnt bereits die neue Spielzeit. Wer wird Nachfolger vom TuS Sachsenhausen? Unsere Umfrage soll Licht ins Dunkel bringen.

Viele Vereine haben den Sommer genutzt, sich neu aufzustellen. Spieler sind gegangen, andere kamen hinzu. Dazu kamen Trainerwechsel. Wo gibt es die meisten Neuzugänge, wo die meisten Abgänge und was glauben Fans wer Meister wird?

Die meisten Neuzugänge hat der SV Germania Schöneiche mit acht neuen Spielern. Gleich drei von ihnen stammen vom FV Erkner. Die meisten Abgänge hat der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf zu verzeichnen. Gleich neun Spieler verlassen die Mannschaft.

1. FC Frankfurt zeigt sich selbstbewusst

Bei fünf Vereinen gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Unter anderem richtet sich Aufsteiger Fortuna Babelsberg mit einem neuen Trainer, einem neuen Co-Trainer und einem neuen Team-Manager strategisch neu aus.

Besonders selbstbewusst blickt der 1. FC Frankfurt in die kommende Saison. Das Ziel lautet sofortiger Wiederaufstieg in die Oberliga. Laut Sportvorstand André Wolff sei das Team breiter und besser aufgestellt als in der vorjährigen Saison.

Wie sich die personellen Veränderungen niederschlagen, wird sich ab dem 19. August zeigen. Mit dem Saisonbeginn spielen 17 Mannschaften um den Meistertitel. Was glauben die Fans, wer gewinnen wird?

Die Abstimmung: