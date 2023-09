Der 1. FC Frankfurt geht in der Saison 2023/24 erstmals in der Futsal-Regionalliga an den Start. Das junge Team um Kapitän und Torhüter Yann-Erik Räthel (vordere Reihe in der Mitte) verlor das erste Spiel beim CFC Hertha 06 mit 1:5. Am Sonntag (10. September) kommt der SC Borea Dresden in die Brandenburg-Halle. © Foto: Stefan Räthel