Mit einem Kurztrainingslager in der heimischen Brandenburg-Halle sind die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC am vergangenen Wochenende in die zweite Saisonhälfte gestartet. Zu einem festen Bestandteil im Team der Oderstädterinnen ist inzwischen Spielmacherin Vlada Kosmina gereift, die er...