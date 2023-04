Der Tod von Jörg Schröder erschüttert den Ostbrandenburger Fußball. Schröder, der seit 2009 Bürgermeister von Seelow war, verstarb überraschend in der Nacht zum 15. April im Alter von 64 Jahren. Noch wenige Stunden zuvor weilte er wie so oft am Kunstrasenplatz in der Robert-Koch-Straße. Sein...