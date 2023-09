Der BFC Dynamo und Energie Cottbus sowie die Fans des Fußballs der DDR-Oberliga trauern um Rainer Troppa. Am Samstag vermeldeten der BFC wie auch das FC Energie Museum den Tod des ehemaligen DDR-Nationalspielers.

Laut FCE-Museum war Troppa 1973 von seinem Heimatverein BSG Einheit Kolkwitz zur BSG Energie Cottbus gekommen. Bereits mit 17 Jahren wurde er 1976 unter Trainer Dieter Schulz in der DDR-Oberliga eingesetzt. Energie, damals eine klassische Fahrstuhlmannschaft, stieg am Saisonende ab. Im Nachruf des FC Energie Museums heißt es: „Da Troppa inzwischen zum Aufgebot der DDR-Junioren-Nationalmannschaft zählte, wurde sein Wechsel zum Vizemeister BFC Dynamo veranlasst.“

Nachruf beim Energie-Museum

Beim BFC Dynamo heißt es auf der Vereinsseite: Unser BFC Dynamo trauert um Rainer Troppa, der über die Stationen BSG Einheit Kolkwitz und BSG Energie Cottbus zur Saison 1976/77 in die Hauptstadt kam. Bereits im jungen Alter von 17 Jahren gab er sein Debüt in der DDR-Oberliga und zählt somit zu den jüngsten Spielern, die jemals in der Oberliga eingesetzt wurden.“

Weiter schreiben die Berliner: „Für unseren BFC Dynamo absolvierte er insgesamt 172 Punkt-, 31 Pokal- und 28 EC-Spielen und holte in dieser Zeit neunmal die Meisterschaft. Zudem absolvierte der Abwehrstratege 17 Spiele für die DDR-Auswahl. 1980 wurde er mit der U21 der DDR Vize-Europameister.“

Nachruf des BFC Dynamo