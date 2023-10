Neue Frisur, neue Aufgabe: Mit neuer Kurzhaarfrisur und einem breiten Grinsen erschien Kevin Behrens am Freitagvormittag auf dem Trainingsplatz. Kein Wunder, denn der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Robin Gosens und Debütant Behrens gleich zwei Spieler des 1. FC Union Berlin für die USA-Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen.

„Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen“, äußerte Nagelsmann in der DFB-Mitteilung zum Spielerkader.



Nationalmannschaft in Frankfurt zusammen

Die Nationalmannschaft kommt am Sonntagabend in Frankfurt zusammen. Am Montag reist sie nach Boston und trifft zunächst am 14. Oktober in Hartford auf die USA (21 Uhr MEZ, live bei RTL). Am 17. Oktober geht es in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko (2 Uhr MEZ, live in der ARD). Das Problem: Gosens und Behrens kehren mit der DFB-Auswahl erst am 19. Oktober nach Deutschland zurück. Bereits zwei Tage später geht es für den 1. FC Union in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter.

Trotz der Reisestrapazen – für die Eisernen aus Köpenick ist diese Doppelnominierung in doppelte Hinsicht eine gute Nachricht. Erstens, weil noch nie zwei Union-Profis gleichzeitig für die Nationalmannschaft nominiert worden sind. Gosens war kürzlich der erste Unioner überhaupt in der DFB-Auswahl. Der Höhenflug des Vereins seit 2019 erfährt nun also auch in diesem Bereich eine Würdigung. Und zweitens: Behrens wird mit der Berufung durch Nagelsmann für seine starken Leistungen in den vergangenen Monaten belohnt und dürfte nach dem Ende der Länderspiel-Reise mit viel Selbstvertrauen nach Köpenick zurückkehren.

Union Berlin kann Kevin Behrens gut gebrauchen

Gerade in der aktuell schwierigen Lage kann Union Berlin einen top motivierten Kevin Behrens gut gebrauchen. Die Köpenicker hatten am Dienstag mit dem 2:3 gegen Sporting Braga die sechste Niederlage in Folge kassiert . Am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm (15.30 Uhr).

Der 32 Jahre alte Stürmer hat einen der ungewöhnlichsten Wege in die Nationalmannschaft hinter sich. Nach der Zeit im Nachwuchs von Werder Bremen tingelte Behrens erst einmal durch die Regionalliga. Wilhelmshaven, Hannover 96 II, Aachen, Essen und Saarbrücken lauteten seine Stationen, die so gar nichts mit dem Profifußball zu tun hatten. Mit den früheren Mitspielern bei der Alemannia gibt es immer noch eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe.

Von 2018 bis 2021 spielte Behrens für den SV Sandhausen in der 2. Liga. Bei Union Berlin avancierte er erst in der vergangenen Spielzeit zum Stammspieler avanciert. In dieser Saison ist Behrens mit den Eisernen in der Champions League angekommen – und er persönlich nun auch in der Nationalmannschaft. „Mein Weg ist sicher nicht normal“ , räumte der Stürmer im Februar nach seiner Vertragsverlängerung in Köpenick ein.

Bundestrainer Nagelsmann lobt Behrens

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte im Video des DFB vor allem die Kopfballstärke des Debütanten. „Wir werden schauen, wie er sich im Training gibt. Er ist ein sehr, sehr guter Typ, der immer gewinnen will, der immer marschiert, der im Anlaufen sehr stark ist, aber eben auch in der Luft, wenn wir Gegner haben, die tief verteidigen, wenn wir am Ende noch ein Tor brauchen“, sagte Nagelsmann.

Unions-Trainer Urs Fischer drückt Gosen und Behrens trotz des engen Terminplanes die Daumen. „Ich freue mich immer für die Jungs, wenn sie für ihre Nationalteams aufgeboten sind“, erklärte Fischer: „Das sind einfach tolle Erfahrungen. Da nehmen sie so viele Dinge mit, wo du auch als Club profitieren kannst.“

Neben Robin Gosens und Kevin Behrens berief Nagelsmann im Leverkusener Robert Andrich zudem einen ehemaligen Union-Spieler in den Kader für die USA-Reise. Auch Chris Führich (VfB Stuttgart) steht vor seinem Debüt. Rio-Weltmeister Mats Hummels kehrt nach über zwei Jahren in die DFB-Auswahl zurück.

Kevin Behrens mit neuer Frisur